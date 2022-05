Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Renault: signature des accords pour la sortie de Russie information fournie par Cercle Finance • 16/05/2022 à 08:18

(CercleFinance.com) - Renault Group fait part de la signature des accords pour céder 100% de ses parts dans Renault Russie à la ville de Moscou et de sa participation de 67,69% dans Avtovaz à NAMI (Institut central de recherche et de développement des automobiles et des moteurs).



La réalisation de ces transactions n'est soumise à aucune condition. L'accord prévoit une option de rachat par Renault de sa participation dans Avtovaz, exerçable à certaines périodes au cours des six prochaines années.



Une charge d'ajustement non cash devrait être enregistrée lors des résultats du premier semestre. En avance sur ses objectifs moyen-terme Renaulution, le groupe présentera, à l'automne, la mise à jour de ses perspectives financières et de sa stratégie.