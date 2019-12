Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Renault : signature d'un partenariat pour les PMR Cercle Finance • 03/12/2019 à 10:05









(CercleFinance.com) - Le groupe Renault annonce ce jour que sa Direction de l'Impact Social et Durable a signé un partenariat avec Nino Robotics, concepteur d'un nouveau type de 'transporteurs personnels assis', afin de 'changer le regard sur les solutions de transport adaptées aux personnes à mobilité réduite ou présentant un handicap'. Dans le cadre de ce partenariat, le Groupe Renault va apporter un soutien financier à la start-up via Mobilize Invest (une société d'investissement dédiée aux projets à fort impact social dans le domaine de la mobilité). Il s'engage par ailleurs à mettre en place un dispositif de parrainage autour de séances de travail avec ses ingénieurs. 'L'objectif de cet accompagnement est de contribuer au développement de Nino Robotics et en particulier de NINO4, son futur transporteur électrique, pour passer à l'échelle industrielle', précise le groupe.

