Renault : série de nominations chez Alpine

(CercleFinance.com) - Renault fait savoir aujourd'hui que depuis le 1er avril 2021, Cédric Journel a rejoint la Business Unit Alpine en tant que vice-président ventes & marketing de la marque. Il est rattaché à Laurent Rossi, directeur général d'Alpine. Cédric Journel est membre du comité de direction de la marque. Titulaire d'un MBA HEC Paris, Cédric Journel occupait depuis 2019 le poste de directeur général de Volkswagen import Chine. Par ailleurs, depuis le 1er mai, François Pierrard est le directeur de la stratégie et du business développement de la Business Unit Alpine. Il est, lui aussi, rattaché à Laurent Rossi, et rejoint également le comité de direction de la marque. Titulaire d'un Master of Science in Management de l'ESSEC, François Pierrard a débuté sa carrière en 2017 en rejoignant le cabinet de conseil en stratégie McKinsey & Company. Enfin, David Gendry a été nommé directeur marketing-communication Alpine depuis le 19 avril. Il est rattaché à Cédric Journel. Titulaire d'un magistère de Droit des affaires et de la fiscalité de l'Université d'Aix en Provence, David Gendry occupait depuis 2020 le poste de directeur général des marques Seat et Cupra au Portugal.

