Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Renault : se réveille en sursaut, efface les 34,8 puis 36,3E Cercle Finance • 11/06/2021 à 17:14









(CercleFinance.com) - (CercleFinance.com) -Après 2 semaines de stagnation au-dessus de 34E, le titre Renault bondit de +7% vers 36,85E et le constructeur comble soudain l'intégralité de son retard sur Stellantis depuis le 1er juin (le gain hebdo dépasse à présent +7,5%). Aucune divergence haussière ne préfigurait ce départ canon, l'effacement de la petite résistance des 34,8E semble avoir sonné le réveil algorithmique du titre. La résistance des 36,3E du 19 avril étant effacé, Renault semble pouvoir filer tout droit vers les 39E (obstacle remontant au 6 avril)

Valeurs associées RENAULT Euronext Paris +7.05%