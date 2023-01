Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Renault : se redresse vers 32,8E, un seuil pivot information fournie par Cercle Finance • 02/01/2023 à 12:34









(CercleFinance.com) - Après une dizaine de jours à tester les 31,2E, Renault se redresse vers 32,8E (ce qui referme le 'gap' du 19 décembre et permet de retracer les sommets des mi-octobre).

Au-delà, Renault renouerait avec ses sommets de fin novembre 2022, soit la zone des 35/35,5E.





Valeurs associées RENAULT Euronext Paris +4.75%