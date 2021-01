Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Renault : se redresse en direction des 35,8E Cercle Finance • 28/01/2021 à 17:14









(CercleFinance.com) - Renault se redresse en direction des 35,8E, invalidant la cassure des 34E qui pouvait déboucher sur une correction vers 29E, puis 26,5E, l'ex-zénith du 8 juin 2020. Le titre semble plus susceptible de re-tester la zone de résistance des 37E.

Valeurs associées RENAULT Euronext Paris +3.45%