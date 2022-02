Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Renault : se rapproche des 37E information fournie par Cercle Finance • 03/02/2022 à 17:32









(CercleFinance.com) - Renault a effacé les dernières résistances court terme et se rapproche du palier des 37E (pic de la mi-juin 2021): le constructeur pourrait s'ouvrir le chemin d'un retracement des 41,4E du 10/03/2021.





Valeurs associées RENAULT Euronext Paris +2.48%