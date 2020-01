Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Renault : se rapproche d'un support à 34E, le suivant à 29,5E Cercle Finance • 28/01/2020 à 10:02









(CercleFinance.com) - Renault dévisse sous 35,74E, son second 'gap' de rupture moyen terme sous 38,77E (le 22 janvier): la porte des enfers s'est ouvert sur Renault qui ne parvient pas à exploiter le fragile support des 356E et enfonce un nouveau plancher vers 34,57E, en direction du plancher des 34E de la mi-novembre 2012, le support suivant faisant froid dans le dos puisqu'il s'agit des 29,5E du 26 juin 2012.

Valeurs associées RENAULT Euronext Paris -0.50%