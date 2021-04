Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Renault : se lance dans le e-sport, avec Alpine Esports Team Cercle Finance • 08/04/2021 à 16:08









(CercleFinance.com) - Renault se lance dans la compétition virtuelle : Alpine Esports Team lance sa première équipe de course virtuelle en partenariat avec Race Clutch, expert du ' simracing ' (course en simulateur). Alpine Esports Team va ainsi disputer la plus grande compétition de courses virtuelles au monde, le championnat du monde F1 Esports (F1 Esports Pro-Series) et fait office de pionnière en la matière, étant le première structure officielle Alpine à s'aventurer sur les pistes digitales. Partenaire officiel de l'équipe cette année, Race Clutch aidera les pilotes dans leur entraînement avec l'objectif de détecter et former les meilleurs pilotes Esports au monde en vue des plus grandes compétitions organisées à ce jour, indique le Losange. En parallèle des F1 Esports Pro-Series, Alpine Esports sera l'organisateur des Alpine Esports Series dès le mois prochain. L'événement s'appuiera sur le jeu Assetto Corsa Competizione pour un championnat de 6 courses offrant de nombreux prix à ses vainqueurs.

