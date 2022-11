Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Renault : se hisse au-delà des 34E, les 37E en vue ? information fournie par Cercle Finance • 24/11/2022 à 12:28









(CercleFinance.com) - Renault se hisse au-delà des 34E et se rapproche d'un comblement du 'gap' des 34,79E du 21 février et ne serait alors plus très loin de retracer le zénith annuel des 37,17E du 16 février et des 37,3E (fixing d'ouverture du 21 février).

Entre-temps, c'est comme si le coût de fabrication des véhicules n'avait pas augmenté et comme si Renault ne s'était pas désengagé de Russie.





