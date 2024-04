Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Renault: Sandouville affecté à des fourgons électriques information fournie par Cercle Finance • 02/04/2024 à 08:00









(CercleFinance.com) - Renault Group a fait part vendredi de l'affectation à son usine de Sandouville, à l'horizon 2026, de la construction de véhicules utilitaires électriques pour Flexis SAS, sa coentreprise avec Volvo Group et CMA CGM autorisée récemment.



Le constructeur automobile au losange précise qu'un investissement de 300 millions d'euros d'ici 2026 est prévu sur le site normand pour produire une nouvelle génération de fourgons 100% électriques basés sur une plateforme électronique connectée.



Pour accompagner l'usine dans le démarrage du nouveau projet, un plan de recrutement a été annoncé avec 550 embauches en CDI et CDD au cours des quatre prochaines années, en plus des 1.000 recrutements déjà réalisés entre 2014 et 2023.





