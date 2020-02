Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Renault : S&P baisse sa notation sur le groupe Cercle Finance • 19/02/2020 à 11:24









(CercleFinance.com) - S&P baisse sa notation sur Renault à ' BBB- / A-3 ' avec implication négative. ' À l'heure actuelle, nous prévoyons que le déclassement pourrait se limiter à un cran. Notre but est de résoudre le placement CreditWatch d'ici la fin du mois de mai à 2020 ' indique l'agence de notation. ' Bien que nous estimions Renault a su conserver la flexibilité financière solide grâce à ses réserves de trésorerie confortables, plusieurs défis opérationnels pourraient déprimer encore davantage la génération de flux de trésorerie au cours des 18-24 prochains mois '. Moody's a pour sa part dégradé hier soir la notation crédit de long terme à Ba1 sur Renault. Les perspectives restent stables.

Valeurs associées RENAULT Euronext Paris -1.94%