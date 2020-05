Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Renault s'est mis d'accord avec les banques sur un prêt garanti par l'Etat de €5mds - sources Reuters • 19/05/2020 à 18:02









PARIS, 19 mai (Reuters) - Renault RENA.PA est parvenu à un accord avec les banques sur un prêt garanti par l'Etat (PGE) de cinq milliards d'euros qui doit l'aider à traverser la crise provoquée par l'épidémie de coronavirus, ont dit à Reuters lundi deux sources proches du dossier. Ce prêt, sur lequel le groupe au losange travaillait depuis environ un mois, devrait être présenté prochainement au conseil d'administration, puis faire l'objet d'un arrêté signé par le ministre de l'Economie, ont dit les deux sources. Un porte-parole de Renault n'était pas disponible dans l'immédiat pour faire un commentaire. Plus de 500.000 demandes de prêts garanti par l'Etat ont été recencées, au dernier pointage cette semaine, depuis le lancement du programme de soutien aux entreprises touchées par la pandémie, notamment de la part de petites sociétés, représentant en tout un montant de près de 100 milliards d'euros. Lors de la publication de son chiffre d'affaires du premier trimestre, en forte baisse de 19,2%, Renault avait estimé que ses réserves de liquidités - 10,3 milliards d'euros fin mars, dont 3,5 milliards de lignes de crédit non tirées - restaient amplement suffisantes pour faire face à une consommation de trésorerie de 600 millions d'euros par mois liée à la fermeture de ses usines et de ses concessions à travers le monde. Mais faute de visibilité sur la durée de la crise, la direction avait également indiqué qu'il serait imprudent de ne pas solliciter l'aide proposée par l'Etat. (Gilles Guillaume, Gwénaëlle Barzic et Maya Nikolaeva, édité par Henri-Pierre André)

Valeurs associées RENAULT Euronext Paris -10.85%