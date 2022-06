Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Renault : s'envole de +6% vers 25,6E, vise 26,3E information fournie par Cercle Finance • 20/06/2022 à 10:40









(CercleFinance.com) - Renault s'envole de +6% vers 25,6E (soit +7,5% en 48H), malgré des ventes mondiales en chute de -30,9% en mai (à 156.500 contre 226.600, dont 50.750 ventes perdues en Russie).

Au-delà de la surprise de cette hausse, le franchissement des 25,5E préfigure le comblement du 'gap' des 26,3E du 10 juin





Valeurs associées RENAULT Euronext Paris +7.55%