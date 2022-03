Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Renault: s'envole avec le débordement des 24,76E information fournie par Cercle Finance • 29/03/2022 à 15:00









(CercleFinance.com) - Les espoirs de cessation des hostilités en Ukraine (des 'avancées' sont constatées ce mardi) font bondir Renault de +11% vers 25,5E.

Le titre efface la résistance des 24,76E et ne rencontrerait plus d'obstacles avant le test de l'ex-support des 28,2E du 20/12/2021 et 24/02/2022.







