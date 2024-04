Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Renault : s'attaque aux 50E, gros objectif LT information fournie par Cercle Finance • 04/04/2024 à 12:03









(CercleFinance.com) - Renault s'attaque aux 50E à l'issue d'une directissime à la hausse impressionnante de 23 séances de hausse en mode 'inexorable', au sein d'un canal ascendant d'une régularité cybernétique (angle de 45°), pour un gain de +31%, avec 1 seule séance de consolidation de -0,8% le 27 mars, destinée à corriger un petit excès haussier (+2,7%) survenu le 26 mars.

En réalité, le titre progresse sans désemparer depuis le 20 février et un plancher de 36,5E, soit un ratio de +38% bien connu des adeptes des vagues de Fibonacci.

La vague haussière trouve par ailleurs son origine le 17 janvier, partant d'un plancher de 33,3E, soit très exactement +50% (et à l'issue d'une série de 10 semaines de hausse sur 11.

Renault teste un ex-support remontant à début août 2019, l'objectif suivant se situerait vers 62E (résistance testée sans relâche de janvier à fin avril 2019)





