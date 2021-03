Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Renault : s'attaque au championnat du monde d'Endurance Cercle Finance • 16/03/2021 à 17:20









(CercleFinance.com) - Alpine Endurance Team a présenté aujourd'hui l'A480, le prototype engagé cette année en championnat du monde d'Endurance FIA WEC - la catégorie reine du championnat - ainsi qu'à la mythique épreuve des 24h du Mans. Construite sur la base d'un châssis développé par Oreca et motorisée par un moteur V8 4,5 l fourni par Gibson Technology, l'A480 sera pilotée par Nicolas Lapierre, André Negrão, et Matthieu Vaxiviere. 'A l'instar de son engagement en Formule 1, ce nouveau projet en Endurance témoigne de l'ambition d'Alpine, marque née de la compétition pour la compétition', annonce Renault.

