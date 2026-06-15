Renault s'associe à Thales pour développer un nouveau véhicule militaire

Le groupe Renault RENA.PA va développer un véhicule militaire en partenariat avec le groupe de technologies de défense Thales TCFP.PA , a annoncé lundi le constructeur automobile, dans le but de soutenir les efforts de réarmement européens.

Un prototype de véhicule Civil Multi-Rôles baptisé 4 TROOP et pensé pour répondre aux besoins des forces terrestres, sera présenté lundi lors du salon de la défense Eurosatory qui s'ouvre près de Paris.

Ce projet s'appuie sur le savoir-faire industriel de Renault et les technologies de communication sécurisées, de connectivité tactique ou encore de coordination opérationnelle de Thales pour créer un véhicule multi-missions pouvant être produit rapidement à un coût optimal, a précisé le constructeur.

L'invasion de l'Ukraine par la Russie et le changement de politique étrangère des États-Unis sous la présidence de Donald Trump ont conduit les pays européens à investir dans le domaine de la défense. Renault avait précédemment indiqué avoir répondu aux demandes du ministère français de la Défense visant à contribuer à des projets militaires.

Ce 4x4 est équipé d'une motorisation hybride et peut évoluer sur tous les types de terrain, a indiqué Renault. Il est destiné à la reconnaissance, à la coordination sur le terrain, à la surveillance de sites et de zones sensibles, ainsi qu'au déploiement de drones et de robots.

Il peut également servir à alimenter certains types d'équipements électriques sur le terrain grâce à sa fonction "Vehicle-to-Load".

Le premier prototype de son drone devrait effectuer son premier vol avant la fin de l'année, a déclaré la semaine dernière à Reuters le Président directeur général de Renault, François Provost.

La société prévoit d'assembler les drones dans son usine du Mans, spécialisée dans les châssis automobiles, avec une capacité de production pouvant atteindre 600 unités par mois.

(Gilles Guillaume, Gus Trompiz et Dominique Patton; version française Rihab Latrache, édité par Augustin Turpin)