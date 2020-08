Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Renault : s'arrache au-delà de 25E Cercle Finance • 31/08/2020 à 10:57









(CercleFinance.com) - Nous sommes un lundi, et comme tous les lundi, les bourse s'envolent à la hausse, à plus forte raison une dernière séance du mois calendaire. Renault s'arrache au-delà de 25E et tutoie les 25,5E, tutoyant son zénith des 25,65E du 23 juillet dernier. Au-delà, le prochain objectif serait la résistance majeure des 26,5E du 9 juin à l'ouverture.

Valeurs associées RENAULT Euronext Paris +3.73%