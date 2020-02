Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Renault : RRG va céder 10 établissements en France Cercle Finance • 27/02/2020 à 14:53









(CercleFinance.com) - Renault Retail Group (RRG) a présenté aujourd'hui en Comité Social et Economique Central son projet d'évolution de périmètre en France à horizon 2024. ' Pour assurer une croissance et une profitabilité durables, RRG a construit un projet autour de trois enjeux : préparer l'avenir en s'adaptant aux nouveaux modes de consommation, notamment la digitalisation du parcours client, adapter son périmètre pour concentrer les investissements et accompagner la croissance de ses activités, préserver les emplois et la représentativité des marques du Groupe Renault sur le territoire français ' indique la direction. Le projet comporte la cession de 10 établissements en France, et la vente immobilière du site RRG de Grenelle (Paris). ' Le Groupe a identifié, avec l'appui de la Direction Commerciale France de Renault, des repreneurs fiables et robustes - commercialisant déjà les marques du Groupe - permettant une poursuite de l'activité et un maintien des emplois ' rajoute le groupe.

Valeurs associées RENAULT Euronext Paris -6.45%