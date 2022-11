Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Renault : ricoche sous 33,3E et retombe sous 32E information fournie par Cercle Finance • 16/11/2022 à 16:41









(CercleFinance.com) - Renault ricoche sous 33,3E et retombe vers 31,7E.

La correction pourrait se prolonger en direction du 'gap' des 31,18E du 10 novembre



Les supports suivants se situent vers 29,4E (trou d'air du 9/11), puis 27,4E, c'est à dire le triple plancher des 26 août puis 26 et 29 septembre dernier.









Valeurs associées RENAULT Euronext Paris -4.01%