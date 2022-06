Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Renault: ricoche sous 26,7E information fournie par Cercle Finance • 29/06/2022 à 09:08









(CercleFinance.com) - Renault ricoche sous 26,7E le 28 juin, quasiment au niveau du zénith du 20/06 vers 26,35E.

Le titre retrouvera du soutien au niveau du support oblique court terme qui gravite vers 23,7E (déjà testé le 12 et 26 avril, le 12 mai et 16 juin).





Valeurs associées RENAULT Euronext Paris -3.44%