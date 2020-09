Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Renault : rétrograde vers 23,4E, les 22,7E en soutien Cercle Finance • 16/09/2020 à 13:50









(CercleFinance.com) - Renault rétrograde vers 23,4E alors que le titre aligne un 4ème repli en 5 séances. Ce n'est peut-être qu'une simple respiration et la tendance positive n'est pas menacée: il ne faudrait en revanche pas enfoncer le support des 22,7E des 1er et 2 septembre, au risque de rechuter vers la zone support des 21E

Valeurs associées RENAULT Euronext Paris -2.68%