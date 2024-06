Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Renault : retombe au contact de 49E information fournie par Cercle Finance • 21/06/2024 à 11:24









(CercleFinance.com) - Renault retombe au contact de 49E, niveau qui coïncide avec un support oblique court terme, issue d'un support testé à 34E le 17 janvier dernier.

Le principal support court terme demeure le plancher des 46,75E testé les 30 avril et 22 mai : une cassure pourrait préfigurer une rechute vers 40,5E, un seuil pivot majeur testé fin juillet et mi-décembre 2023 puis mi-février 2024.







Valeurs associées RENAULT 48,88 EUR Euronext Paris -2,55%