Renault Retail Group va céder 10 établissements

(AOF) - Renault Retail Group (RRG) a présenté jeudi en Comité Social et Economique Central son projet d'évolution de périmètre en France à horizon 2024. En France, le projet comporte la cession de 10 établissements et la vente immobilière du site RRG de Grenelle (Paris). Le groupe dit avoir identifié des « repreneurs fiables et robustes » permettant une poursuite de l'activité et un maintien des emplois.

Filiale à 100% du constructeur Renault, RRG est le deuxième groupe de distribution automobile en Europe avec 2 millions de clients. Renault Retail Group commercialise les marques Renault, Dacia et Nissan et compte 12 000 collaborateurs, répartis sur 275 sites, dans 14 pays européens (dont 94 en France).

