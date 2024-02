Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Renault: résultats financiers 'historiques' en 2023 information fournie par Cercle Finance • 14/02/2024 à 18:18









(CercleFinance.com) - Renault annonce des résultats financiers 'historiques' pour 2023 : tous les indicateurs financiers ressortent 'en forte progression' par rapport à 2022.



Ainsi, le chiffre d'affaires du groupe ressort à 52,4 milliards d'euros au titre de l'exercice 2023, en hausse de 13,1% par rapport à 2022 (et +17,9% à taux de change constants).



Le Losange annonce une marge opérationnelle du Groupe record, à 4,1 milliards d'euros, soit 7,9 % du chiffre d'affaires (et +2,4 pts vs 2022), en hausse de 1,5 milliard d'euros vs 2022.



Le constructeur renoue ainsi largement avec les bénéfices, son résultat net ressortant à 2,3 milliards d'euros, en hausse de 3 milliards d'euros vs 2022, tandis que le FCF atteint 3 milliards d'euros (soit +0,9 milliard par rapport à 2022).



De son côté, le ROCE a plus que doublé passant de 12,6% en 2022 à 28,5 % en 2023.



Pour 2024, Renault compte s'appuyer sur la dizaine de lancements prévus ainsi que sur l'accélération de la réduction des coûts pour générer de la performance opérationnelle et du cash.



Le constructeur vise ainsi une marge opérationnelle du Groupe supérieure au égale à 7,5%, avec un FCF supérieur ou égale à 2,5 milliards d'euros pour 2024.





