(CercleFinance.com) - Renault reprend appui sur 27E et se hisse au contact des 29E: la dynamique haussière semble réactivée, le récent zénith des 30,5E de la mi-août redevient accessible.

Ensuite se posera la question du catalyseur qui permettra d'aller combler le 'gap' des 32E du 23 février.





