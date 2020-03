Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Renault : reporte son AG à une date ultérieure Cercle Finance • 25/03/2020 à 11:02









(CercleFinance.com) - Le Conseil d'administration de Renault a pris la décision de reporter à une date ultérieure située entre les mois de mai ou de juin, l'Assemblée générale annuelle des actionnaires initialement prévue le 24 avril 2020. ' Le Conseil d'administration tient en effet à favoriser une participation active de ses actionnaires individuels à l'Assemblée générale. Dans ce contexte, l'assemblée générale des porteurs de titres participatifs est également reportée ' indique le groupe. Les nouvelles dates des assemblées générales seront annoncées dès que possible.

Valeurs associées RENAULT Euronext Paris -0.17%