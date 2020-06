Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Renault : replonge sous 23E, peut viser le 'gap' des 21,53E Cercle Finance • 11/06/2020 à 11:27









(CercleFinance.com) - Renault replonge sous 23E et s'éloigne rapidement des 27,9E testés le 8 juin. Le titre devrait refermer le 'gap' des 22,52E du 2 juin puis celui des 21,53E du 1er juin. Ensuite, le plus solide support se situe vers 20/19,8E.

Valeurs associées RENAULT Euronext Paris -7.18%