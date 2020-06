Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Renault : replonge sous 21E, se dirige vers un test des 20,2E Cercle Finance • 15/06/2020 à 09:20









(CercleFinance.com) - Renault replonge sous 21E se dirige vers un test des 20,2E (plancher du 29 mai). Le prochain objectif sera le comblement du 'gap' des 19,28E du 26 mai puis des 17,964E du 25 mai

Valeurs associées RENAULT Euronext Paris -4.02%