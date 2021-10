Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Renault : repli de plus de 13% du CA au 3e trimestre information fournie par Cercle Finance • 22/10/2021 à 08:00









(CercleFinance.com) - Renault Group annonce un chiffre d'affaires de près de neuf milliards d'euros sur le troisième trimestre 2021, en repli de 13,4% (-14% à taux de change et périmètre constants) alors que ses ventes mondiales ont baissé de 22,3% à 599.027 véhicules. Le constructeur au losange explique poursuivre sa politique commerciale initiée au troisième trimestre 2020 qui conduit à une progression de la part de ses ventes sur les canaux les plus rentables et à un effet prix positif de près de trois points sur le trimestre. Malgré l'augmentation des pertes de production liée au manque de composants estimées pour l'année, Renault confirme son objectif d'un taux de marge opérationnelle groupe pour l'année du même ordre qu'au premier semestre.

Valeurs associées RENAULT Euronext Paris -0.76%