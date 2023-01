Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Renault : reperd -4% vers 36,65E, surveiller 36,5E information fournie par Cercle Finance • 30/01/2023 à 09:48









(CercleFinance.com) - Renault reperd -4% vers 36,65E et se rapproche du récent support des 36,5E du 19 janvier.

En cas d'enfoncement, le constructeur risque de venir re-tester son support oblique moyen terme qui gravite vers 33E (il est issu du plancher des 27,35E du 29/09/2022).





Valeurs associées RENAULT Euronext Paris -2.81%