Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Renault : repasse le cap des 40E, test de 41,1E imminent information fournie par Cercle Finance • 07/02/2023 à 12:04









(CercleFinance.com) - Renault surfe sur le bon accueil réservé au nouveau projet de coopération avec Nissan sur les 15 prochaines années et repasse le cap des 40E pour la première fois depuis le 18 mars 2021.

Le titre s'apprête à affronter la résistance majeure des 41,08E du 10 mars 2021.

L'objectif suivant serait le test des 44E du 20/12/2019... puis les 49E.





Valeurs associées RENAULT Euronext Paris +3.32%