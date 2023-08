Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Renault : repasse la barre des 38E information fournie par Cercle Finance • 31/08/2023 à 10:00









(CercleFinance.com) - Renault repasse la barre des 38E (zénith du 22 août) et en cas de clôture au-delà des 38,2E, le titre s'ouvrirait le chemin des 39,8E, résistance oblique baissière moyen terme issue des 2 précédents zénith des 43,9E et 40,5E (inscrits les 16 février et 28 juillet).





Valeurs associées RENAULT Euronext Paris +1.42%