Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Renault: repart à l'assaut des 32E information fournie par Cercle Finance • 17/10/2022 à 14:58









(CercleFinance.com) - Renault franchit de nouveau le palier des 31E : le titre semble en mesure de tester incessamment la résistance des 32E de la mi-septembre.

Objectif suivant 34E





Valeurs associées RENAULT Euronext Paris +3.97%