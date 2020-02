Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Renault : renouvelle sa gamme Mégane Cercle Finance • 03/02/2020 à 10:33









(CercleFinance.com) - Le groupe Renault présente ce lundi sa nouvelle Mégane et la Mégane e-Tech Plug-in, cette dernière disposant d'une motorisation hybride rechargeable. Renault renouvelle ainsi l'ensemble de sa gamme Mégane (Berline, Estate, R.S. Line, R.S. et R.S. Trophy). Les nouveaux modèles seront commercialisés à partir de l'été 2020.

Valeurs associées RENAULT Euronext Paris -0.75%