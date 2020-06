Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Renault : renoue brièvement avec les 22E Cercle Finance • 29/06/2020 à 14:49









(CercleFinance.com) - Renault: renoue brièvement avec les 22E mais demeure prisonnier d'un corridor 21/22,8E depuis le 11 juin. Avec des rebonds de moins en moins vigoureux et une succession de tests du support, Renault semble plutôt susceptible d'aller combler les 'gap' des 19,28E du 26 mai et 17,96E du 22 mai.

Valeurs associées RENAULT Euronext Paris +5.27%