Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Renault : renoue avec les 29E information fournie par Cercle Finance • 22/09/2021 à 11:48









(CercleFinance.com) - Renault a plus souffert que le CAC40 de la correction du lundi 13 au lundi 20 septembre: le titre a chuté de 30,6E jusque sur 27,5E avant d'amorcer l'ébauche d'une reprise en 'V'. Renault renoue avec les 29E et il lui faudra effacer la résistance des 29,8E (plancher du 19 juillet, zénith du 13/14 septembre) afin de confirmer une possible remontée vers 31,7E (oblique baissière moyen terme).

Valeurs associées RENAULT Euronext Paris +3.60%