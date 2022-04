Renault: Renault Tech devient Qstomize information fournie par Cercle Finance • 19/04/2022 à 16:01

(CercleFinance.com) - Renault annonce que Renault Tech, partie intégrante de la direction après-vente de Renault Group, en charge de la customisation et des transformations sur les véhicules des marques du groupe, change de nom pour devenir Qstomize.



Qstomize compte étoffer son catalogue de produits pour répondre avec toujours plus de flexibilité aux besoins des clients professionnels et particuliers.



Qstomize a pour ambition de produire 30 000 transformations complexes par an d'ici 2025, contre 15000 par an aujourd'hui.



Présent dans 12 sites sur le périmètre Europe élargie (Europe Middle-East Africa), Qstomize souhaite étendre son champ d'action en s'implantant dans 7nouveaux pays d'ici 2025 pour être au plus près des besoins et des spécificités locales.