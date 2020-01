Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Renault : remporte plusieurs prix aux 'What Car ?' 2020 Cercle Finance • 16/01/2020 à 10:22









(CercleFinance.com) - Le groupe Renault annonce ce jeudi avoir remporté plusieurs prix aux Trophées 'What Car ?' 2020. Ainsi, la nouvelle ZOE triomphe dans la catégorie Voiture électrique, et remporte également le prix de la Meilleure voiture électrique de moins de 30.000. Dacia Sandero remporte (pour la huitième année consécutive) le prix de la Meilleure petite voiture de moins de 12 000 £. Dacia Duster reçoit le prix du Meilleur SUV familial de moins de 18 000 £, et ce pour la deuxième année consécutive. Enfin, l'Alpine A110 est nommée Voiture de sport de l'année, également pour la deuxième année consécutive. La cérémonie 'What Car ?' est l'une des plus reconnues de l'industrie automobile britannique.

Valeurs associées RENAULT Euronext Paris -1.25%