Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Renault: remporte le Trophée du Dynamisme Commercial information fournie par Cercle Finance • 08/03/2024 à 14:54









(CercleFinance.com) - La marque Renault est lauréate du Trophée du Dynamisme Commercial remis à l'occasion de la 44ème édition des trophées de L'Automobile Magazine.



Ivan Segal, Directeur du Commerce Renault France, a reçu le prix ce jeudi 7 mars



L'Automobile Magazine récompense depuis plus de quarante ans les acteurs et les réussites les plus remarquables du secteur automobile.



Chaque année, la rédaction sélectionne les finalistes dans différentes catégories, avant de laisser le choix à ses lecteurs et internautes d'élire les lauréats.



Ce trophée couronne une année 2023 axée sur la recherche de création de valeur, la reconquête et l'électrification du segment C.



' Ce trophée souligne aussi la qualité du travail réalisé au quotidien par les équipes Renault et par notre réseau. Avec six modèles lancés sur l'année 2024, dont Scénic E-Tech electric tout juste élu ' Voiture de l'année 2024 ', nous poursuivons l'offensive pour continuer à proposer la meilleure gamme à nos clients ' a déclaré Ivan Segal, Directeur du Commerce Renault France.





Valeurs associées RENAULT Euronext Paris +1.47%