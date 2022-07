Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Renault: relèvement des objectifs pour 2022 information fournie par Cercle Finance • 29/07/2022 à 07:15









(CercleFinance.com) - A l'occasion de sa publication semestrielle, Renault Group revoit à la hausse ses perspectives financières pour 2022 avec une marge opérationnelle désormais attendue supérieure à 5%, et un free cash-flow opérationnel de l'automobile supérieur à 1,5 milliard d'euros.



Le constructeur au losange a essuyé sur le premier semestre 2022 une perte nette part du groupe de 1,36 milliard d'euros (4,98 euros par action), mais avec une marge opérationnelle positive à 4,7% du chiffre d'affaires, en progression de 2,6 points.



Le chiffre d'affaires a atteint 21,1 milliards d'euros, en progression de 0,3% (+1,1% à taux de change constants), dont un CA de l'automobile de 19,6 milliards (+0,3%), 'malgré la baisse de 11,9% des ventes mondiales du groupe, dans un contexte de marché encore perturbé'.





