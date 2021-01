Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Renault : refranchit le cap des 37,2E, vise le 'gap' à 38,77E Cercle Finance • 05/01/2021 à 10:46









(CercleFinance.com) - Délaissé depuis 1 semaine et y compris le 4 janvier Renault prend sa revanche et refranchit le cap des 37,2E, résistance testée les 16, 24 et 28 décembre. L'enjeu est la sortie par le haut du corridor 35/37E avec un objectif à 39E, ce qui validera le comblement du 'gap' des 38,77E du 22 janvier 2020.

Valeurs associées RENAULT Euronext Paris +2.39%