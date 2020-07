Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Renault : refranchit le cap des 25E Cercle Finance • 23/07/2020 à 11:09









(CercleFinance.com) - Chaque fois que la tendance redevient positive à Paris, Renault se retrouve dans le tiercé de tête... et ça ne rate pas, une foi encore. Renault refranchit le cap des 25E et pourrait poursuivre sans rencontre d'obstacle en direction de l'ex zénith des 28,35E du 8 juin.

Valeurs associées RENAULT Euronext Paris +6.55%