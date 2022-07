Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Renault : refranchit en force le palier des 24E information fournie par Cercle Finance • 15/07/2022 à 16:39









(CercleFinance.com) - L'appétit pour le risque est de retour (le CAC40 s'envole de +1,9%), Renault refranchit en force le palier des 24E.

Un rebond après une longue série de tests des 22,7E semble démontrer qu'un bon support a été trouvé, une bonne rampe de lancement pour aller chercher un 1er objectif de 25,7E (ex-zénith des 29 mars et 20 juin) et un second à 27,25E ('pic' du 8 juin).





Valeurs associées RENAULT Euronext Paris +6.94%