Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Renault réfléchit à transférer l'assemblage de Maubeuge à Douai-sources Reuters • 25/05/2020 à 21:05









PARIS, 25 mai (Reuters) - Renault RENA.PA réfléchit à un transfert de l'activité d'assemblage de véhicules de son usine de Maubeuge vers son site de Douai dans le cadre du plan d'économies qu'il doit présenter à la fin de la semaine, ont dit à Reuters deux sources proches du groupe. Les deux sites du Nord de la France sont distants d'environ 70 kilomètres. Ce projet permettrait de renforcer l'activité d'assemblage de Douai et de spécialiser à nouveau Maubeuge dans l'emboutissage et la tôlerie, signant un retour du site à sa vocation initiale. Un porte-parole de Renault n'était pas disponible dans l'immédiat pour faire un commentaire. L'optimisation des implantations industrielles du groupe au losange sera au coeur du plan d'économies de deux milliards d'euros qu'il doit présenter jeudi soir à ses syndicats réunis en CCSE extraordinaire. Selon plusieurs médias français, le plan pourrait entraîner aussi la fermeture du site de Choisy, dont l'activité de recyclage mécanique serait transférée ailleurs, de la Fonderie de Bretagne à Caudan et du site d'assemblage de l'Alpine à Dieppe. L'usine de Maubeuge, spécialisée actuellement dans les petits utilitaires, a été créée en 1969 par la Société des Usines Chausson, devenue ensuite Chausson Carrosserie puis filiale Renault à la fin des années 70. Elle employait l'an dernier environ 1.600 personnes. (Gilles Guillaume, édité par Jean-Stéphane Brosse)

Valeurs associées RENAULT Euronext Paris +4.44%