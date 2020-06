Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Renault : redémarre en trombe vers 22,9E Cercle Finance • 23/06/2020 à 14:45









(CercleFinance.com) - Un bon PMI manufacturier suffit à restaurer un moral d'acier sur les valeurs cycliques et Renault redémarre en trombe vers 22,9E. Le rebond amorcé sur 21E prolonger vers 24E, l'objectif suivant sera le comblement du 'gap' des 24,43E du 10 juin, puis 24,50E.

Valeurs associées RENAULT Euronext Paris +7.80%