Renault : recul de 19,2% du CA au 1er trimestre

(CercleFinance.com) - Renault affiche au titre du premier trimestre 2020 un chiffre d'affaires de 10.125 millions d'euros, en recul de 19,2% au total et de 18,3% à changes et périmètre constants, avec des ventes en baisse de 25,9% à 672.962 véhicules sur un marché mondial en recul de 24,6%. 'Afin de protéger ses salariés, et dans le respect des mesures prises par les différents gouvernements, le groupe Renault a suspendu ses activités commerciales et de production dans la plupart des pays au cours du mois de mars', rappelle le constructeur automobile. 'A ce jour, l'impact qu'aura cette crise sur les résultats du groupe est toujours impossible à évaluer', rappelle Renault qui 'communiquera une nouvelle guidance dès qu'il estimera être en mesure de le faire'.

Valeurs associées RENAULT Euronext Paris +0.97%