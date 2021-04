Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Renault : recrute un expert de l'IA de renommée mondiale Cercle Finance • 22/04/2021 à 17:27









(CercleFinance.com) - Renault annonce aujourd'hui l'arrivée de Luc Julia, expert mondial en matière d'intelligence artificielle et co-créateur de la technologie Siri, en tant que directeur scientifique du groupe. La nouvelle recrue aura pour mission de soutenir le déploiement de la feuille de route du Losange en matière d'innovation et de technologies, afin de répondre aux enjeux de la mobilité de demain. A ce titre, il assurera le rôle d'expert dans des domaines aussi divers que l'intelligence artificielle, les interfaces homme-machine, la connectivité et les logiciels. Né à Toulouse il y a 55 ans, Luc Julia est un ingénieur et informaticien franco-américain. Titulaire d'un doctorat en informatique décroché à l'École nationale supérieure des télécommunications de Paris, il a notamment travaillé chez Hewlett-Packard, puis chez Apple à partir de 2011 où il a dirigé les équipes de développement de Siri (application informatique de commande vocale). En 2012, il est nommé Senior Vice-président et directeur technique de Samsung Electronics.

