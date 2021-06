Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Renault : rechute vers 34E, risque de repli assez limité Cercle Finance • 04/06/2021 à 19:32









(CercleFinance.com) - Renault bute sur 34,85E et rechute vers 34E, victime d'un arbitrage au profit de Stellantis. Le risque de repli reste limité par la présence d'un support vers 33,4E : tout se joue pour l'instant dans des marges étroites et au pire, un re-test du plancher des 32,3E (des 13 et 19 mai) serait envisageable.

Valeurs associées RENAULT Euronext Paris -1.95%